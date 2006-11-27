Левандовски стал лучшим бомбардиром «Баварии» в Лиге чемпионов. Он обошел Мюллера

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски сделал покер в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (5:0, второй тайм).

31-летний форвард с 46 голами стал лучшим бомбардиром мюнхенского клуба в ЛЧ в истории, обойдя Томаса Мюллера (43).

Всего же у поляка теперь 63 гола в Лиге чемпионов. Он 5-й игрок, кому покорилась эта отметка, после Криштиану Роналду (127), Лионеля Месси (113), Рауля (71) и Карима Бензема (63).

Также Левандовски стал пятым игроком, забившим во всех пяти стартовых турах Лиги чемпионов, после Алессандро Дель Пьеро, Сергея Реброва, Криштиану Роналду и Неймара.

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