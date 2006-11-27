Семин о 0:2 с «Байером»: «Локомотивского духа не было! Я извиняюсь за этот матч»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги матча с «Байером» (0:2) в групповой стадии Лиги чемпионов, передает корреспондент Sports.ru Евгений Марков.

Московский клуб после этой игры потерял шансы на выход в плей-офф еврокубков.

– Мы все разочарованы, а лично я разочарован тем, что в неплохом с технической точки зрения тайме после пропущенного мяча мы были слабы в характере, неожиданно стали проигрывать много единоборств и потеряли уверенность.

Второй тайм нужно еще посмотреть, резкие выводы делать еще нельзя, но он мне совсем не понравился. Локомотивского духа не было!

– Почему результат в Лиге чемпионов такой же, как в прошлом году?

– Мы должны обладать более обширным и качественным составом, чтобы была выше ротация и конкуренция. Многие факторы влияют: травмы ведущих игроков в том числе.

Я извиняюсь за этот матч! Все выглядели очень плохо. Команды не было во втором тайме.

Сейчас главное – потерять как можно меньше очков. Думаю, после Нового года у нас будет другая команда. В первую очередь по характеру.

Если есть характер – будет и результат. Будут звезды – мы ничего не выиграем.

«Байеру» удачи, спасибо, до свидания, – сказал тренер.

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