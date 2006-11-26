Форвард «Барселоны» Лионель Месси – один из основных претендентов на «Золотой мяч».

По информации Mundo Deportivo, он уже знает, кто выиграл приз – к нему приезжали представители журнала France Football, чтобы взять интервью.

Впрочем, это не говорит о том, что именно Месси станет обладателем «Золотого мяча». Журналисты также приезжали на интервью и к нападающему «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Обладатель приза будет назван на торжественной церемонии в Париже 2 декабря. Месси выигрывал «Золотой мяч» пять раз.

Журналисты France Football посещали Турин ради интервью с Роналду

Соберите группы Евро-2020 и выиграйте билеты на матч «Реал» – «Атлетико».