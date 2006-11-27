Видеотрансляция матча «Ювентус» – «Атлетико» – 1:0. Дибала открыл счет

Теги Ювентус Атлетико Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Ювентус» встречается с «Атлетико» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию игры, а также следить за ней по текстовой онлайн-трансляции.

Ювентус Италия – Атлетико Испания 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
26 ноября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 45 Дибала.
ЮвентусШченсны, Данило, Бонуччи, Де Шильо, де Лигт, Рэмзи, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Роналду, Дибала.
АтлетикоОблак, Фелипе, Лоди, Триппьер, Эрмосо, Коке, Сауль, Эррера, Томас, Витоло (Жоау Феликс, 54), Мората.
Предупреждения:
Эрмосо (32), Бентанкур (35), Лоди (40), Сауль (52), Эррера (58).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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