Видеотрансляция матча «Ювентус» – «Атлетико» – 1:0. Дибала открыл счет

«Ювентус» встречается с «Атлетико» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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