Видеотрансляция матча «Ювентус» – «Атлетико» – 1:0. Дибала открыл счет

«Ювентус» встречается с «Атлетико» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
На Sports.ru можно посмотреть видеотрансляцию игры, а также следить за ней по текстовой онлайн-трансляции.
- Дата проведения
- 26 ноября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 45 Дибала.
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Ювентус –
Шченсны, Данило, Бонуччи, Де Шильо, де Лигт, Рэмзи, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Роналду, Дибала.
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Атлетико –
Облак, Фелипе, Лоди, Триппьер, Эрмосо, Коке, Сауль, Эррера, Томас, Витоло (Жоау Феликс, 54), Мората.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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