«Бавария», «Юве», «ПСЖ» и «Ман Сити» вышли в плей-офф ЛЧ с 1-го места

По итогам 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились четыре команды, досрочно выигравшие свои группы.

«Бавария», «Ювентус», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» гарантировали себе выход в 1/8 финала с первого места.

За тур до конца мюнхенцы, набрав 15 очков, опережают идущий вторым «Тоттенхэм» на 5 очков, туринцы (13 очков) – на 6 очков «Атлетико», парижане (13 очков) – на 5 очков «Реал», а «горожане» (11 очков) – на 5 очков «Шахтер».

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