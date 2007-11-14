Златан покинул «Гэлакси», Карпин может уйти из «Ростова», Ковальчук – из «Кингс», Гончаренко наказан за мат в адрес судей, Медведев упустил победу над Надалем и другие новости утра

1. «Ростов» может зимой продать ряд игроков и расстаться с Карпиным. У клуба финансовые проблемы, долги по зарплате – три месяца. Карпин подтвердил, что уйдет вместе с рядом игроков, если «Ростов» покинет президент Арутюнянц.

2. У Ковальчука не ладится в НХЛ: еще во вторник «Лос-Анджелес» вывел его из состава, позже появилась информация о потенциальном обмене или даже расторжении контракта с «Кингс». В России гипотетически возможен вариант с «Авангардом».

3. Тренер ЦСКА Гончаренко дисквалифицирован на два матча за мат в адрес судей. На одну из этих двух игр – пока условно.

4. Хавбек «Ман Сити» Бернарду Силва дисквалифицирован на один матч за твит про Менди и шоколадного человечка. Он заплатит штраф и пройдет спецкурсы. Стоит напомнить, сам Менди писал, что не обиделся на твит.

5. «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил об уходе Златана Ибрагимовича. Стороны решили не продлевать контракт. «Вы хотели Златана, я дал вам Златана. Теперь смотрите бейсбол» – 38-летний швед обратился к болельщикам «Гэлакси».

6. Надаль на итоговом турнире отыгрался против Медведева с 1:5 в решающем сете и матчбола. Позднее Циципас обеспечил себе место в полуфинале. У Медведева остается шанс выйти из группы, несмотря на два поражения, следующий соперник россиянина – Зверев.

7. Молодежная сборная России по хоккею уступила команде Западной лиги в рамках CHL Canada Russia Series. Счет в серии – 2-3.

8. В очередной день чемпионата НХЛ решающий буллит Кузнецова принес «Вашингтону» победу над «Филадельфией». «Кэпиталс» набрали очки в 13-м матче подряд. Остальные результаты – здесь.

9. WADA сократит дисквалификацию за употребление кокаина и марихуаны 😤

10. Российского бойца UFC Сосновского арестовали по обвинению в похищении человека и вымогательстве.

11. Говорят, Неймар заявил о желании вернуться в «Барселону». Качественно новый сюжет, правда?

12. Перенесенный на зиму матч «Барселона» – «Реал» начнется в 20:00 по местному времени. Это 22:00 по московскому. Матч пройдет в среду, 18 декабря.

13. Бывший форвард «Барселоны», «Атлетико», «Валенсии» и сборной Испании Вилья объявил о завершении карьеры по истечении сезона в японской лиге. Экс-хавбек «Милана» и сборной Италии Монтоливо уже закончил свой путь игрока, не став чего-то ждать.

14. В НБА «Хьюстон» обыграли «Клипперс», «Лейкерс» взяли верх над «Уорриорз». Другие результаты – здесь.

15. Звезда гимнастики, пятикратный призер Олимпиад Аблязин сломал ногу на тренировке. Можно только посочувствовать Денису.

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