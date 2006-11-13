«Лос-Анджелес» пытается обменять Ковальчука (The Fourth Period)

Журналист The Fourth Period Дэвид Паньотта сообщил, что «Лос-Анджелес» хочет обменять нападающего Илью Ковальчука.
Напомним, ранее стало известно, что россиянин будет выведен из состава клуба в обозримом будущем.
По информации Паньотты, в последнее время клуб пытался обменять хоккеиста. Агент игрока также оказывает содействие, чтобы ускорить процесс перехода.
Напомним, что в контракте Ковальчука есть пункт о полном запрете на обмен. Игрок должен будет согласиться на переход в другой клуб.
Срок контракта хоккеиста с зарплатой 6,25 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2020/21.
В 17 матчах нынешнего он набрал 9 (3+6) очков.
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