Матч «Барселона» – «Реал» начнется в 20:00 по местному времени 18 декабря

Стало известно время начала перенесенного матча 10-го тура «Барселона» – «Реал», который пройдет в среду, 18 декабря.

начнется в 20:00 по местному времени (22:00 по московскому времени).

Ранее сообщалось, что встреча может состоятся в промежутке с 13:00 до 17:00 по местному времени, так как это поможет показать встречу в прайм-тайм для азиатских стран.

Матч – «Реал» перенесли с 26 октября на фоне протестов, которые начались в Барселоне в связи с тем, что Верховный суд Испании вынес приговор девяти каталонским чиновникам и политикам по делу о беспорядках и проведении референдума о независимости в 2017 году.

Все, из-за протестов в Каталонии класико перенесли на декабрь

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