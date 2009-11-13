Нападающий «ПСЖ» все еще хочет вернуться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Бразилец был замечен в столице Каталонии. Неймар посетил вечеринку по случаю дня рождения жены форварда «Барселоны» Луиса Суареса, также там присутствовал Лионель Месси. На празднике Неймар заявил, что по-прежнему хочет вернуться в каталонский клуб.

Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 млн евро. Летом 2019 года пыталась купить бразильца обратно, но сделка не состоялась.

Контракт 27-летнего бразильца с парижанами рассчитан до лета 2022 года.

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