Карпин заявил, что уйдет из «Ростова» вместе с рядом игроков, если клуб покинут Арутюнянц и Рыскин

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подтвердил, что может покинуть клуб из-за финансовых проблем.
— Если клуб покинут президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин, вы тоже уйдете?
— Да, как и многие футболисты. Давайте так. Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится — мы на плаву благодаря его усилиям — уйдет, то я не останусь.
Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город — атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба.
Два года назад было сказано мне и всей команде на встрече с руководителями области, что появится новая база. Прошло два года — воз и ныне там.
Было обещано передать стадион в управление клубу, сейчас его вроде бы отдали в этом смысле области. Хочется посмотреть, в чьих руках арена в итоге окажется и кто на ней станет играть.
Большие сомнения, что стадион передадут «Ростову», хотя мне лично обещал министр спорта, заверял и божился.
Все обещания повисают в воздухе. Большими усилиями собрана команда, все благодаря Арутюнянцу и Рыскину. Конечно же, будет обидно все это потерять после стольких усилий, как со стороны президента и спортивного директора клуба, так и команды.
Не говорю уже о том, что необходима огромная помощь — важно, чтобы хотя бы не вставляли палки в колеса и выполняли свои же обещания.
— А что вы будете делать в случае ухода?
— Поеду домой, займусь воспитанием дочек, одной из которых год и два месяца, а вторая родится в апреле. Так что мне есть чем заняться, – сказал Карпин.
Сегодня стало известно, что «Ростов» может зимой продать шесть игроков и расстаться с Карпиным. PR-директор «Ростова» Денис Штанько уже ушел со своего поста.
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