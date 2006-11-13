Карпин заявил, что уйдет из «Ростова» вместе с рядом игроков, если клуб покинут Арутюнянц и Рыскин

Главный тренер Валерий Карпин подтвердил, что может покинуть клуб из-за финансовых проблем.

— Если клуб покинут президент и спортивный директор Алексей Рыскин, вы тоже уйдете?

— Да, как и многие футболисты. Давайте так. Если Арташес Владимирович, на котором все держалось и держится — мы на плаву благодаря его усилиям — уйдет, то я не останусь.

Хотя мне все нравится в клубе и команде, влюбился в город — атмосфера великолепная, болельщики потрясающие. Все это дает позитив, но нельзя не брать в расчет ситуацию вокруг клуба.

Два года назад было сказано мне и всей команде на встрече с руководителями области, что появится новая база. Прошло два года — воз и ныне там.

Было обещано передать стадион в управление клубу, сейчас его вроде бы отдали в этом смысле области. Хочется посмотреть, в чьих руках арена в итоге окажется и кто на ней станет играть.

Большие сомнения, что стадион передадут «Ростову», хотя мне лично обещал министр спорта, заверял и божился.

Все обещания повисают в воздухе. Большими усилиями собрана команда, все благодаря Арутюнянцу и Рыскину. Конечно же, будет обидно все это потерять после стольких усилий, как со стороны президента и спортивного директора клуба, так и команды.

Не говорю уже о том, что необходима огромная помощь — важно, чтобы хотя бы не вставляли палки в колеса и выполняли свои же обещания.

— А что вы будете делать в случае ухода?

— Поеду домой, займусь воспитанием дочек, одной из которых год и два месяца, а вторая родится в апреле. Так что мне есть чем заняться, – сказал Карпин.

Сегодня стало известно, что «Ростов» может зимой продать шесть игроков и расстаться с Карпиным. PR-директор «Ростова» Денис Штанько уже ушел со своего поста.

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