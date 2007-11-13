Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи, один из них – условно

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о наказании главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.

КДК рассматривал высказывания Гончаренко в адрес арбитра матча 16-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА (2:3) Станислава Васильева.

Перед началом второго тайма тренер армейцев на повышенных тонах общался с главным судьей.

«По материалам СМИ КДК возбудил дело по поводу оскорбительного поведения Гончаренко в адрес судей. В данном случае мы говорим об употреблении ненормативной лексики. Виктор Михайлович сам лично был на заседании КДК. Свое поведение он объяснил эмоциональным состоянием и ошибками судей. При этом он сказал, что такое поведение недопустимо в его положении.

Гончаренко извинился за свое поведение. Мы учли, что это с его стороны первое такое нарушение. Гончаренко дисквалифицирован на два матча РПЛ. Один из них реальный, второй – условный. Плюс штраф 100 тысяч рублей и испытательный срок до конца сезона», – сказал Григорьянц.

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