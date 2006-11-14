Российского бойца UFC Сосновского арестовали за похищение человека и вымогательство

Российский боец UFC Дмитрий Сосновский арестован на два месяца из-за уголовного дела о похищении человека и вымогательстве.

Вместе с ним арестован еще один боец MMA – чемпион GM Promotion в тяжелом весе Александр Гладков. Также в деле фигурируют еще 4 человека.

Сообщается, что группа лиц похитила бизнесмена Митрофанова, после чего вымогала 300 тысяч рублей.

В активе Сосновского 11 побед и ни одного поражения. Последний на данный момент бой он провел 17 марта 2018-го в рамках турнира UFC, где победил удушающим приемом.

У Гладкова 12 побед и 3 поражения.

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