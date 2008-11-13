Главный тренер Валерий Карпин отреагировал на информацию о финансовых проблемах клуба.

— Насколько все сложно?

— Очень. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнит мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, про Лигу Европы, про Кубок России.

Не считаю, исходя из нашей ситуации, что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом.

— Каковы долги перед командой по зарплате?

— Три месяца. И подобное происходит не первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось.

Ребята молодцы, что все понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент, когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьезное при таком положении вещей сложно.

— Сейчас предел уже наступил?

— Не знаю. Но до этого момента я молчал, а ситуация оставалась внутри клуба. Сейчас информация получила огласку — сохранять безмолвие дальше нет смысла. Надо об этом говорить.

— Допускаете, что игроки могут не выйти на тренировку?

— До поры до времени все удается сохранять под контролем. Как, когда и куда все выльется, пока не знаю.

— По моей информации, то, что происходит с финансированием, похоже на финансовую блокаду.

— Она может просто убить клуб. По тому, что знаю и слышал, все так и есть, и никто не просит сверх того, что было обещано.

— Кем?

— Для примера — вице-губернатором области Гуськовым, который руководил клубом до недавнего времени. И после его правления остались миллиардные долги.

Их в течение всего времени нынешний президент погашает, пытаясь вывести клуб на стабильный уровень. Но без поддержки правительства области, которое является акционером «Ростова», стабилизация нереальна.

— Ваш прогноз — чем все закончится?

— Это зависит от ответа на вопрос о том, кому нужен клуб «Ростов» — и нужен ли вообще и в каком формате. Это главное, – сказал тренер.

Сегодня стало известно, что «Ростов» может зимой продать шесть игроков и расстаться с Карпиным. PR-директор «Ростова» Денис Штанько уже ушел со своего поста.

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