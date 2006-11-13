Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника «Манчестер Сити» на один матч за твит о защитнике Бенжамене Менди.

25-летний португалец в шутливой форме сравнил француза с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. Менди отреагировал на шутку с юмором, однако пользователи в твиттере раскритиковали Силву и тому пришлось удалить сообщение.

FA сочла твит расистским и начала расследование. Игроку грозила дисквалификация на шесть матчей.

Кроме отстранения на один матч, Силва, признавший нарушение правил FA, оштрафован на 50 тысяч фунтов и должен пройти специальные курсы.

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