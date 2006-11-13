Бернарду дисквалифицирован на 1 матч за твит про Менди и шоколадного человечка. Он заплатит штраф и пройдет спецкурсы

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Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву на один матч за твит о защитнике Бенжамене Менди.

25-летний португалец в шутливой форме сравнил француза с талисманом испанского бренда по производству арахиса в шоколаде. Менди отреагировал на шутку с юмором, однако пользователи в твиттере раскритиковали Силву и тому пришлось удалить сообщение.

FA сочла твит расистским и начала расследование. Игроку грозила дисквалификация на шесть матчей.

Кроме отстранения на один матч, Силва, признавший нарушение правил FA, оштрафован на 50 тысяч фунтов и должен пройти специальные курсы.

«Ман Сити» вляпался в расистский скандал. Бернарду Силва сравнил Менди с шоколадным человечком

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