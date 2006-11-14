Доменико Тедеско: «Спартак» для России – как «Бавария» для Германии. Абсолютный номер один»

Главный тренер Доменико Тедеско высказался о своем решении возглавить московский клуб.

«Работа в «Спартаке» ни в коем случае не является для меня шагом назад. Я не тот парень, который планирует свою карьеру на чертежной доске. «Спартак» является по-настоящему большим клубом. Я хотел выбрать лучший из возможных вариантов.

Одно дело – прочитать что-то об этом клубе, другое – испытать и почувствовать все на месте. Тогда я быстро осознал, насколько велик «Спартак». Это самый большой и самый популярный клуб в самой большой стране мира, абсолютный номер один здесь. «Спартак» для России, как для Германии», — приводит слова Тедеско Transfermarkt.de со ссылкой на Kicker.

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