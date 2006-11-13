Монтоливо завершил карьеру: «Можно сказать, что «Милан» заставил меня закончить»

Бывший полузащитник и сборной Италии Риккардо Монтоливо объявил о завершении футбольной карьеры.

«Я закончил играть. Я продолжу жить в Милане со своей семьей. Не знаю, что буду теперь делать, должен подумать об этом.

Можно сказать, что «Милан» заставил меня закончить. Мне даже не дали шанса попрощаться с болельщиками после семи лет игры.

В сезоне-2017/18, в январе, я практически перестал играть. Не из-за физических проблем или своего решения. Тренер говорил мне, что я буду частью команды, но не буду исполнять ключевую роль. Я согласился, у меня был последний год контракта. Однако незадолго до тура в США я получил сообщение от менеджера команды: «Ты не едешь». Без причин, без объяснений.

Мне сказали отдать капитанскую повязку Бонуччи, что владелец клуба решил, что повязку нужно передать новичку. Когда мне рассказали об этом, я объяснил, что считаю это несправедливым, что это большая ошибка, потому что в раздевалке есть иерархия, которую нужно уважать. Я предложил Бонавентуру и Романьоли.

В современном футболе каждый думает сам за себя. Солидарность, поддержка команды – это все вещи из прошлого», – заявил Монтоливо.

34-летний Монтоливо в прошлом сезоне ни разу не сыграл за «Милан». Ранее он также выступал за «Фиорентину» и «Аталанту». Вместе с «Миланом» он выиграл Суперкубок Италии в 2016 году.

В составе сборной Италии он сыграл 66 матчей и стал вице-чемпионом Европы.

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