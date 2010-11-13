Пятикратный призер Игр Денис Аблязин сломал ногу на тренировке

Российский гимнаст сломал ногу на тренировке.

«Денис получил травму, сломал ногу на прыжке.

Сложно сказать, успеет ли он восстановиться к Олимпийским играм, это станет понятно после периода реабилитации и повторного обследования», – сообщил личный тренер спортсмена Сергей Старкин.

Аблязин является пятикратным призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира, восьмикратным чемпионом .

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