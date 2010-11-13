Пятикратный призер Игр Денис Аблязин сломал ногу на тренировке

Теги сборная России травмы Денис Аблязин ТАСС Гимнастика

Российский гимнаст Денис Аблязин сломал ногу на тренировке. 

«Денис получил травму, сломал ногу на прыжке.

Сложно сказать, успеет ли он восстановиться к Олимпийским играм, это станет понятно после периода реабилитации и повторного обследования», – сообщил личный тренер спортсмена Сергей Старкин.

Аблязин является пятикратным призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом мира, восьмикратным чемпионом Европы

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