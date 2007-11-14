НБА. «Хьюстон» против «Клипперс», «Лейкерс» сыграют с «Уорриорз» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут семь матчей.

В Хьюстоне сойдутся Западные фавориты «Рокетс» и «Клипперс». сойдутся с «Уорриорз».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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