НБА. «Хьюстон» против «Клипперс», «Лейкерс» сыграют с «Уорриорз» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
В Хьюстоне сойдутся Западные фавориты «Рокетс» и «Клипперс». «Лейкерс» сойдутся с «Уорриорз».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 ноября, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 14 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 14 ноября, 03.30, «Toyota Center»
- Дата проведения
- 14 ноября, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 14 ноября, 04.00, «Target Center»
- Дата проведения
- 14 ноября, 06.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 14 ноября, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Собери команду в первой в истории фэнтези-лиге по Dota 2 и выиграй iPhone 11, клавиатуру, игровую мышь и многое другое!