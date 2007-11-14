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Sports.ru NBA

    НБА. «Хьюстон» против «Клипперс», «Лейкерс» сыграют с «Уорриорз» и другие матчи

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

    В Хьюстоне сойдутся Западные фавориты «Рокетс» и «Клипперс». «Лейкерс» сойдутся с «Уорриорз».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Орландо – Филадельфия
    Дата проведения
    14 ноября, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча Превью

    Шарлотт – Мемфис
    Дата проведения
    14 ноября, 03.00, «Spectrum Center»
    Онлайн матча Превью

    Хьюстон – Клипперс
    Дата проведения
    14 ноября, 03.30, «Toyota Center»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Вашингтон
    Дата проведения
    14 ноября, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Миннесота – Сан-Антонио
    Дата проведения
    14 ноября, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Превью

    Портленд – Торонто
    Дата проведения
    14 ноября, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Превью

    Лейкерс – Голден Стэйт
    Дата проведения
    14 ноября, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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