Форвард Илья Ковальчук расторгнет соглашение с «Лос-Анджелесом». Об этом сообщает The Hockey News.

Переговоры о расторжении контракта находятся на стадии завершения, прорабатываются детали. Напомним, ранее Ковальчук был выведен из состава команды.

В этом сезоне на счету российского хоккеиста 17 матчей в НХЛ, в которых он набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-10».

Ковальчук больше не нужен «Лос-Анджелесу». Будет обмен или поедет домой?

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