Betting Insider: ЦСКА может зимой купить лучшего бомбардира «Нефтехимика» Макарова

Полузащитник Денис Макаров может перейти в ЦСКА зимой.

По информации Betting Insider из источников, близких к переговорам, армейцы рассматривают возможность приобретения игрока.

Москвичи уже пытались приобрести одного из лучших игроков ФНЛ летом, а теперь возобновили переговоры с прицелом на зимнее трансферное окно.

21-летний Макаров забил 11 голов в 17 матчах текущего сезона ФНЛ и делит второе место в списке лучших бомбардиров сезона с Александром Руденко из «Спартака-2».

Transfermarkt оценивает стоимость Макарова в 450 тысяч евро.