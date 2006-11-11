Betting Insider: ЦСКА может зимой купить лучшего бомбардира «Нефтехимика» Макарова

Полузащитник «Нефтехимика» Денис Макаров может перейти в ЦСКА зимой.
По информации Betting Insider из источников, близких к переговорам, армейцы рассматривают возможность приобретения игрока.
Москвичи уже пытались приобрести одного из лучших игроков ФНЛ летом, а теперь возобновили переговоры с прицелом на зимнее трансферное окно.
21-летний Макаров забил 11 голов в 17 матчах текущего сезона ФНЛ и делит второе место в списке лучших бомбардиров сезона с Александром Руденко из «Спартака-2».
Transfermarkt оценивает стоимость Макарова в 450 тысяч евро.