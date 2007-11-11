Егоров о падении Ларссона: «Арбитр должен был назначить пенальти»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия судьи Александр Егоров Виталий Мешков Йордан Ларссон видеоповторы Эсекиэль Понсе Чемпионат.com Футбол

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу судей в матче 16-го тура РПЛ «Спартак» – «Крылья Советов» (2:0).

«Момент с Йорданом: арбитр должен был назначить пенальти. То, что я увидел на видео, – это одиннадцатиметровый удар.

По удалению в эпизоде с Понсе – красная карточка показана верно», – сказал Егоров.

Главным арбитром матча «Спартак» – «Крылья» работал Виталий Мешков.

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