CHL Canada Russia Series. Четвертый матч. Молодежная сборная России сыграет с командой юниорской лиги Онтарио

В четвертом матче CHL Canada Russia Series молодежная сборная России вновь сыграет с командой юниорской лиги Онтарио.
Canada Russia Series
Четвертый матч
Сборная OHL – Сборная России U-20 – 03:00
Счет в серии: 2-1.
Первый матч: победа молодежной сборной России со счетом 4:3.
Второй матч: победа команды юниорской лиги Квебека со счетом 4:3 в овертайме.
Третий матч: победа команды юниорской лиги Онтарио со счетом 4:1.
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