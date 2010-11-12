CHL Canada Russia Series. Четвертый матч. Молодежная сборная России сыграет с командой юниорской лиги Онтарио

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В четвертом матче CHL Canada Russia Series молодежная сборная России вновь сыграет с командой юниорской лиги Онтарио.

Canada Russia Series

Четвертый матч

Сборная OHL – Сборная России U-20 – 03:00

Счет в серии: 2-1. 

Первый матч: победа молодежной сборной России со счетом 4:3.

Второй матч: победа команды юниорской лиги Квебека со счетом 4:3 в овертайме.

Третий матч: победа команды юниорской лиги Онтарио со счетом 4:1.

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