Жозеп Бартомеу: «Месси будет лидером «Барсы» еще два-три сезона»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал будущее капитана Лионеля Месси в команде.

«Безусловно, все стороны хотят, чтобы Лео продлил контракт, если он будет чувствовать в себе силы и сохранять амбиции.

В конечном итоге решение принимать ему. Он заслужил право самим выбрать, когда завершить карьеру. Но, как он уже говорил ранее, закончить играть он хочет именно в «Барселоне».

Ближайшие два-три сезона нашим лидером по-прежнему будет Лео Месси. Он без сомнений еще очень молод и полон амбиций.

Так что Месси будет играть за «Барсу» еще два, три, четыре или пять лет. Сомнений у меня в этом нет», – сказал Бартомеу.