Саудовская Аравия примет Суперкубок Испании. RFEF получит 120 млн евро за три года

в ближайшие три сезона будет проводиться в Саудовской Аравии.

По информации As, за возможность провести турнир Саудовская Аравия заплатит 120 миллионов за три года.

20 млн евро из них ежегодно будут распределятся между клубами-участниками, еще 20 будет перечислено Королевской испанской футбольной федерации.

Сообщается, что доступ на матчи будет открыт и для женщин.

В Суперкубке Испании примут участие , «Валенсия», «Атлетико» и «Реал».

Полуфинальные матчи пройдут 8 и 9 января, финал состоится 12 января 2020 года.