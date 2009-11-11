Саудовская Аравия примет Суперкубок Испании. RFEF получит 120 млн евро за три года

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Суперкубок Испании в ближайшие три сезона будет проводиться в Саудовской Аравии.

По информации As, за возможность провести турнир Саудовская Аравия заплатит 120 миллионов за три года. 

20 млн евро из них ежегодно будут распределятся между клубами-участниками, еще 20 будет перечислено Королевской испанской футбольной федерации. 

Сообщается, что доступ на матчи будет открыт и для женщин. 

В Суперкубке Испании примут участие «Барселона», «Валенсия», «Атлетико» и «Реал».

Полуфинальные матчи пройдут 8 и 9 января, финал состоится 12 января 2020 года.

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