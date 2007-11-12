Артемий Панарин: «Моя мечта сбылась – купили с Алисой дом в Нью-Йорке»

Форвард «Рейнджерс» рассказал о приобретении недвижимости в Нью-Йорке.

— Ваша подруга Алиса в своем блоге показывала процесс покупки нового дома. Удалось что-то выбрать?

— Да. Мы купили дом. Наконец-то моя мечта сбылась. Теперь у нас есть дом, есть гараж. Правда, он еще холодный, хочу его утеплить — буду сам копаться. Уже купил целый чемодан инструментов. Думаю, что ни разу его не открою. Самое главное, что научил открывать Алису.

— Вы уже живете в новом доме?

— Да, уже там. Я не особо терпеливый, поэтому мы переехали сразу, как только там появился матрас. В пустой дом. Было немного страшно.

— Как вам Нью-Йорк? Не слишком много народу?

— Да нет. Все нормально. Здесь есть и спокойные, и шумные районы. Если нужна тусовка, всегда можно найти место. Или наоборот.

Мы с Алисой уже как бабка с дедом. Никуда не ходим, в рестораны – тоже. Очень редко куда-то выбираемся. Вчера приехал Бобровский — мы ходили покушать. Алиса была дома, я — по ресторанам, – сказал Панарин.