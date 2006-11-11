Головин вошел в сборную тура Лиги 1 по версии L’Équipe

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Ведущая спортивная газета Франции L’Équipe представила символическую сборную 13-го тура Лиги 1.

В состав команды включен российский полузащитник «Монако» Александр Головин, забивший победный гол в матче с «Дижоном» (1:0) и получивший от газеты оценку 7.

Символическая сборная 13-го тура Лиги 1 по версии L’Équipe: Александр Укиджа («Метц»), Юсеф Атталь («Ницца»), Даниэль Конгре («Монпелье»), Дуе Чалета-Цар («Марсель»), Мигель Трауко («Сент-Этьен»), Александр Головин («Монако»), Димитри Пайет («Марсель»), Димитри Лиэнар, Людовик Ажорк (оба – «Страсбур»), Анди Делор («Монпелье»), Дени Буанга («Сент-Этьен»).

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