Егоров о голевой атаке «Локо»: «Судья должен был зафиксировать фол. Галицкий спрашивал, мог ли вмешаться ВАР»

Теги Локомотив судьи Руслан Камболов Владислав Безбородов Василий Кикнадзе Краснодар Александр Егоров Сергей Галицкий Жоау Мариу Алексей Миранчук видеоповторы Спорт-Экспресс Футбол

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитров матче «Локомотив» – «Краснодар» (1:1). 

В начале голевой атаки железнодорожников, в которой хавбек Алексей Миранчук заработал голевой штрафной, Жоау Мариу сбил Руслана Камболова. Матч судила бригада Владислава Безбородова. 

— По мнению департамента, бригада должна была зафиксировать фол. После игры я общался и с Кикнадзе, и с Галицким.

— Вы обсуждали это с Галицким?

— Да, он спрашивал, мог ли в эпизод вмешаться ВАР.

— О чем говорили с Кикнадзе?

— Говорили о столкновении, в котором Крыховяк пострадал. Он просил объяснить критерии, почему была показана желтая, а не красная карточка. Не знаю, остался ли он доволен объяснением, по крайней мере, он сказал, что хотел узнать для себя, – сказал Егоров.

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