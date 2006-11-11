Егоров о голевой атаке «Локо»: «Судья должен был зафиксировать фол. Галицкий спрашивал, мог ли вмешаться ВАР»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал работу арбитров матче «Локомотив» – «Краснодар» (1:1).

В начале голевой атаки железнодорожников, в которой хавбек Алексей Миранчук заработал голевой штрафной, Жоау Мариу сбил Руслана Камболова. Матч судила бригада Владислава Безбородова.

— По мнению департамента, бригада должна была зафиксировать фол. После игры я общался и с Кикнадзе, и с Галицким.

— Вы обсуждали это с Галицким?

— Да, он спрашивал, мог ли в эпизод вмешаться ВАР.

— О чем говорили с Кикнадзе?

— Говорили о столкновении, в котором Крыховяк пострадал. Он просил объяснить критерии, почему была показана желтая, а не красная карточка. Не знаю, остался ли он доволен объяснением, по крайней мере, он сказал, что хотел узнать для себя, – сказал Егоров.