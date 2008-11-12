НБА. «Бостон» – «Даллас», «Клипперс» сыграют с «Торонто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.
Фаворит Востока «Бостон» примет «Даллас» Дончича и Порзингиса, «Клипперс» Ленарда дома сыграют с действующим чемпионом и бывшей командой звездного форварда «Торонто».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.30, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 12 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 06.30, «Staples Center»
- Дата проведения
- 12 ноября, 06.30, «Chase Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Оказывается, когда-то Леброн тоже был школьником. Но и тогда он уже считался великим и ругался с хейтерами