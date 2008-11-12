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    НБА. «Бостон» – «Даллас», «Клипперс» сыграют с «Торонто» и другие матчи

    Теги результаты Бостон Даллас Детройт Голден Стэйт Хьюстон Клипперс Мемфис Миннесота Новый Орлеан Сан-Антонио Торонто НБА Юта Баскетбол

    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

    Фаворит Востока «Бостон» примет «Даллас» Дончича и Порзингиса, «Клипперс» Ленарда дома сыграют с действующим чемпионом и бывшей командой звездного форварда «Торонто».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Детройт – Миннесота
    Дата проведения
    12 ноября, 03.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча Превью

    Сан-Антонио – Мемфис
    Дата проведения
    12 ноября, 03.30, «AT&T Center»
    Онлайн матча Превью

    Бостон – Даллас
    Дата проведения
    12 ноября, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Превью

    Новый Орлеан – Хьюстон
    Дата проведения
    12 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
    Онлайн матча Превью

    Клипперс – Торонто
    Дата проведения
    12 ноября, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью

    Голден Стэйт – Юта
    Дата проведения
    12 ноября, 06.30, «Chase Center»
    Онлайн матча Превью

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Оказывается, когда-то Леброн тоже был школьником. Но и тогда он уже считался великим и ругался с хейтерами

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