НБА. «Бостон» – «Даллас», «Клипперс» сыграют с «Торонто» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата пройдут шесть матчей.

Фаворит Востока «Бостон» примет «Даллас» Дончича и Порзингиса, «Клипперс» Ленарда дома сыграют с действующим чемпионом и бывшей командой звездного форварда .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Оказывается, когда-то Леброн тоже был школьником. Но и тогда он уже считался великим и ругался с хейтерами