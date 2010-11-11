РФС дал Егорову время до конца года на исправление ситуации с судейством

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров высказался о критике в адрес работы арбитров РПЛ в текущем сезоне.

«Руководство РФС нам дало время до конца года на исправление ситуации, мы работаем. Надеюсь, что у нас все получится».

О подготовке арбитров ВАР

«У нас сейчас проходит заключительный этап в программе подготовки и лицензирования очередной группы арбитров ВАР. Они сейчас в Сочи на финале юношеского турнира. На данный момент только шесть арбитров могут работать на ВАР. Сколько будет работать, зависит от того, сколько арбитров сдадут экзамен.

Стараюсь посещать почти все матчи в Москве. Если нужно посмотреть на молодого арбитра, езжу на вторую лигу. Разбираем с другими членами департамента по несколько матчей, потом после тура просматриваем под запись, обсуждаем спорные моменты. После тура всегда вместе обсуждаем игры», – сказал Егоров.

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