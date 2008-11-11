Глушаков требует 204 млн рублей с бывшей жены. В иске написано, что он был в сауне с командой

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков намерен судиться со своей бывшей супругой Дарьей.

32-летний футболист хочет взыскать с экс-супруги 204 миллиона рублей: 201 миллион за убытки из-за бракоразводного процесса, 2 миллиона за распространение слухов о нем, а еще миллион в качестве компенсации морального вреда за разглашение деталей частной жизни.

«22 августа 2018 года ответчик с двумя неизвестными лицами ворвалась в сауну, где истец проводил свободное время со своей спортивной командой, специально спровоцировала скандал, выкривая различные реплики, засняла его на камеру телефона и в последующем распространила данное видео, которое содержит не соответствующие действительности сведения, порочащие честь истца, его достоинство и деловую репутации», – написано в тексте искового заявления, которое приводит Mash.

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Ранее стало известно, что Глушаков подал иск о защите чести и достоинства. Суд уже назначил дату беседы бывших супругов.

В августе этого года Никулинский районный суд Москвы постановил разделить пополам имущество между Глушаковыми. Сообщалось, что Дарья будет обжаловать это решение.

Денис и Дарья были в браке с 2009 года. У них две дочери – Валерия и Александра. В феврале суд Москвы взыскал с футболиста алименты в размере 1/3 месячной зарплаты.

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