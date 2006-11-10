МИД о проблемах «Спартака» с визами США: «Визы – нелегальное оружие борьбы в спортивной конкуренции»

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали сообщения о невыдаче виз США футболистам .

Владелец московского клуба Леонид Федун ранее сообщил, что из-за невыдачи виз «Спартак», скорее всего, откажется от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в Орландо в январе 2020 года.

«США развязали настоящую визовую войну против россиян. Визы – еще одно нелегальное оружие борьбы, в том числе и в спортивной конкуренции», – цитирует «Подъем» МИД России.

Отмечается, что российские дипломаты работают над ситуацией со «Спартаком».

Источник из МИД России в разговоре с «Р-Спортом» отметил: «Страдают все – и деятели искусства, культуры, спорта. Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда уже мероприятия в разгаре, либо прошли.

Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, недобросовестная конкуренция в тех областях, в которых российские представители не допускаются для участия в мероприятиях на территории США».



Ранее планировалось, что «Спартак» с 15 по 18 января примет участие в турнире в США, где сыграет против бразильских клубов «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийского «Атлетико Насьональ».

Поездка «Спартака» в США срывается из-за проблем с визами. МИД назвал это нелегальным оружием спортивной конкуренции