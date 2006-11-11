Роналду заменили во 2-м матче подряд. Он сразу ушел в раздевалку

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не доиграл матч 12-го тура Серии А против «Милана» (0:0, второй тайм).

Главный тренер туринской команды Маурицио Сарри заменил 34-летнего форварда на 55-й минуте, выпустив Пауло Дибалу. Португалец сразу после замены отправился в подтрибунное помещение.

Его заменили во втором матче подряд – с «Локомотивом» 6 ноября он отыграл 82 минуты. В последний раз до этого Роналду меняли в двух играх кряду в мае 2016 года. За весь прошлый сезон Криштиану был заменен всего два раза.

Перед игрой с «Миланом» Сарри говорил, что у Роналду имеется боль в колене.

«Локо» загасил Роналду – его убрали. Таких замен у Криша не было 5 с лишним лет