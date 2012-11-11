Неймар поддержал игроков «Шахтера», подвергшихся расистским оскорблениям в матче с «Динамо» Киев

Нападающий «ПСЖ» Неймар поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:0).
«Нет расизму», – написал Неймар.
Фото: инстаграм Неймара
Капитан «Шахтера» Тайсон был удален в матче. Бразилец показал средний палец фанатскому сектору «Динамо», а затем выбил мяч в его сторону. После этого главный арбитр Николай Балакин приостанавливал матч из-за проявления расизма со стороны ультрас киевлян.
Хавбек «Шахтера» Тайсон показал средний палец ультрас киевского «Динамо» и был удален