Неймар поддержал игроков «Шахтера», подвергшихся расистским оскорблениям в матче с «Динамо» Киев

Нападающий «ПСЖ» поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче чемпионата Украины против киевского (1:0).

«Нет расизму», – написал Неймар.

Фото: инстаграм Неймара

Капитан Тайсон был удален в матче. Бразилец показал средний палец фанатскому сектору «Динамо», а затем выбил мяч в его сторону. После этого главный арбитр Николай Балакин приостанавливал матч из-за проявления расизма со стороны ультрас киевлян.

Хавбек «Шахтера» Тайсон показал средний палец ультрас киевского «Динамо» и был удален