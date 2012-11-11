Неймар поддержал игроков «Шахтера», подвергшихся расистским оскорблениям в матче с «Динамо» Киев

Теги ПСЖ премьер-лига Украина Динамо Киев Шахтер лига 1 Франция происшествия болельщики Неймар Тайсон Футбол

Нападающий «ПСЖ» Неймар поддержал игроков «Шахтера», которые подверглись расистским оскорблениям в матче чемпионата Украины против киевского «Динамо» (1:0).

«Нет расизму», – написал Неймар.

Фото: инстаграм Неймара

Капитан «Шахтера» Тайсон был удален в матче. Бразилец показал средний палец фанатскому сектору «Динамо», а затем выбил мяч в его сторону. После этого главный арбитр Николай Балакин приостанавливал матч из-за проявления расизма со стороны ультрас киевлян.

Хавбек «Шахтера» Тайсон показал средний палец ультрас киевского «Динамо» и был удален

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья