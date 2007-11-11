Роналду уехал со стадиона до завершения матча с «Миланом»

Теги Милан Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Альянц Стэдиум Маурицио Сарри Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду покинул стадион «Альянц Стэдиум», не дожидаясь концовки матча 12-го тура Серии А с «Миланом».

Главный тренер «бьянконери» Маурицио Сарри на 55-й минуте заменил португальца, который сразу отправился в раздевалку.

Вместо него на поле появился форвард Пауло Дибала, который забил победный гол.

34-летний игрок уехал со стадиона, когда до финального свистка оставалось три минуты, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее Сарри говорил, что у Роналду имеется боль в колене. Отметим, что Криштиану заменили во втором матче подряд.

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