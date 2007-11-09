Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Пэлас», «Лестер» играет с «Арсеналом», «Тоттенхэм» – «Шеффилд»

В 12-м туре АПЛ в субботу «Тоттенхэм» принимает «Шеффилд Юнайтед», «Лестер» встречается с «Арсеналом».
В воскресенье «Брайтон» гостит у «Манчестер Юнайтед». в центральном матче тура «Ливерпуль» играет с «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии
12-й тур
- Дата проведения
- 9 ноября, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 9 ноября, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 9 ноября, 18.00, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 9 ноября, 18.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 ноября, 18.00, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.30, «Кинг Пауэр»
- Дата проведения
- 10 ноября, 17.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 10 ноября, 17.00, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 10 ноября, 19.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 8 ноября, 23.00, «Карроу Роуд»
-
Норвич –
Крул, Ааронс, Тетти, Годфри, Льюис (Вранчич, 81), Трибулл, Маклин, Буэндиа (Кэнтуэлл, 62), Штиперманн (Дрмич, 62), Эрнандес, Пукки.
-
Уотфорд –
Фостер, Янмат, Кабаселе, Доусон, Кэткарт, Холебас (Мазина, 88), Дукуре, Капу, Хьюз, Деулофеу (Мариаппа, 70), Перейра (Грэй, 31).
- Удаление:
- Кабаселе (65).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.