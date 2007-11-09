Чемпионат Англии. «Челси» принимает «Пэлас», «Лестер» играет с «Арсеналом», «Тоттенхэм» – «Шеффилд»

В 12-м туре АПЛ в субботу принимает «Шеффилд Юнайтед», «Лестер» встречается с «Арсеналом».

В воскресенье «Брайтон» гостит у . в центральном матче тура «Ливерпуль» играет с «Манчестер Сити».

Чемпионат Англии

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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