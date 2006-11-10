Роман Ротенберг: «Берем опыт Черчесова, смотрим на «Ливерпуль», «Барсу», «Ман Сити»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал взаимоотношения со сборной России по футболу.

«Со сборной России по футболу мы только поддерживаем друг друга, ревности к футболистам у нас нет. Со мы общаемся постоянно.

Когда выигрывает сборная России по футболу или по хоккею – все в плюсе. Где-то мы берем и опыт Черчесова тоже. Знаем, как он работает. Подходы у всех разные, но все интересные.

Мы смотрим на футбольные клубы, такие как «Ливерпуль», «Барселона», «Манчестер Сити». «Челси» вот выдал хорошую игру с «Аяксом», когда они, проигрывая со счетом 1:4, смогли сравнять счет.

Мы берем мировой опыт из футбола, а также изучаем все лучшее, что есть в хоккее», – отметил Ротенберг.

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