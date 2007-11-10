💪 «Ливерпуль» разбил «Ман Сити» (3:1) и лидирует с 8-очковым отрывом в АПЛ 👏

«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» (3:1) в 12-м туре Премьер-лиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
После сегодняшней победы «Ливерпуль» лидирует с 8-очковым отрывом. Ближайшие преследователи – «Лестер» и «Челси».
«Манчестер Сити» откатился на 4-е место, уступая «Ливерпулю» 9 очков.
- Дата проведения
- 10 ноября, 19.30, «Энфилд»
- Голы:
- 1:0 – 6 Фабиньо, 2:0 – 13 Салах, 3:0 – 51 Мане, 3:1 – 78 Бернарду Силва.
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Ливерпуль –
Алиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Ловрен, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 61), Вейналдум, Мане, Салах (Гомес, 87), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 79).
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Манчестер Сити –
Браво, Анхелиньо, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Родри Эрнандес, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 71).
- Предупреждения:
- Родри Эрнандес (65), Габриэл Жезус (90).