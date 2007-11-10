💪 «Ливерпуль» разбил «Ман Сити» (3:1) и лидирует с 8-очковым отрывом в АПЛ 👏

победил «Манчестер Сити» (3:1) в 12-м туре Премьер-лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

После сегодняшней победы «Ливерпуль» лидирует с 8-очковым отрывом. Ближайшие преследователи – «Лестер» и «Челси».

«Манчестер Сити» откатился на 4-е место, уступая «Ливерпулю» 9 очков.

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