💪 «Ливерпуль» разбил «Ман Сити» (3:1) и лидирует с 8-очковым отрывом в АПЛ 👏

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

«Ливерпуль» победил «Манчестер Сити» (3:1) в 12-м туре Премьер-лиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

После сегодняшней победы «Ливерпуль» лидирует с 8-очковым отрывом. Ближайшие преследователи – «Лестер» и «Челси».

«Манчестер Сити» откатился на 4-е место, уступая «Ливерпулю» 9 очков.

Ливерпуль – Манчестер Сити 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
10 ноября, 19.30, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 6 Фабиньо, 2:0 – 13 Салах, 3:0 – 51 Мане, 3:1 – 78 Бернарду Силва.
ЛиверпульАлиссон, ван Дейк, Александер-Арнолд, Ловрен, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Милнер, 61), Вейналдум, Мане, Салах (Гомес, 87), Фирмино (Окслейд-Чемберлен, 79).
Манчестер СитиБраво, Анхелиньо, Уокер, Стоунз, Фернандиньо, Родри Эрнандес, Гюндоган, Бернарду Силва, де Брюйне, Стерлинг, Агуэро (Габриэл Жезус, 71).
Предупреждения:
Родри Эрнандес (65), Габриэл Жезус (90).

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