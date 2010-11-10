Леонид Федун: «Спартак», скорее всего, откажется от турнира в США. Посольство не дает визы»

Владелец Леонид Федун сообщил, что клуб намерен отказаться от участия в товарищеском турнире Florida Cup, который пройдет в Орландо в январе 2020 года.

«К сожалению, возникли проблемы с визовой поддержкой.

Несмотря на то, что мы получили поддерживающие письма от организаторов турнира, от администрации города Орландо, но тем не менее посольство США визы не дает.

Скорее всего, мы откажемся от этого турнира», – сказал Федун.

Ранее планировалось, что «Спартак» с 15 по 18 января примет участие в турнире в США, где сыграет против бразильских клубов «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колумбийского «Атлетико Насьональ».