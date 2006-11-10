НХЛ. «Флорида» играет с «Рейнджерс», «Нью-Джерси» против «Ванкувера», «Бостон» – «Филадельфия»

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НХЛ

Регулярный чемпионат

Рейнджерс – Флорида 4:4 (2 период)
Дата проведения
10 ноября, 21.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Линдгрен (Панарин, Строум)
1:1 – 18 Барков (Дадонов)
1:2 – 18 Тонинато (Уигар, Хант)
2:2 – 21 Хитил (Крайдер, Бучневич)
2:3 – 24 Дадонов (Юбердо, Барков)
3:3 – 25 Шей ()
4:3 – 27 Какко (Деанджело, Строум)
4:4 – 28 Ватрано (Дадонов)

 

Виннипег – Даллас 0:0 (1 период)
Дата проведения
10 ноября, 22.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Нью-Джерси
Дата проведения
11 ноября, 00.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Вегас
Дата проведения
11 ноября, 01.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Торонто
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «United Center»
Онлайн матча Видео

 

Бостон – Филадельфия
Дата проведения
11 ноября, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Эдмонтон
Дата проведения
11 ноября, 05.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

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