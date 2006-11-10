НХЛ. «Флорида» играет с «Рейнджерс», «Нью-Джерси» против «Ванкувера», «Бостон» – «Филадельфия»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 ноября, 21.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 11 ноября, 00.00, «Rogers Arena»
- Дата проведения
- 11 ноября, 01.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «United Center»
- Дата проведения
- 11 ноября, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 11 ноября, 05.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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