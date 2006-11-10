Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Краснодар». 1:1 – Берг забил. Текстовый онлайн тоже есть

играет с «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ.

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры.

Начало – в 19:00 по московскому времени.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ