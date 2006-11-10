Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Краснодар». 1:1 – Берг забил. Текстовый онлайн тоже есть

«Локомотив» играет с «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ.
На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры.
Начало – в 19:00 по московскому времени.
- Дата проведения
- 10 ноября, 19.00, «стадион Локомотив»
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Локомотив –
Гильерме, Живоглядов, Серкейра, Хеведес, Игнатьев, Жоау Мариу, Коломейцев, Миранчук, Крыховяк (Миранчук, 46), Жемалетдинов (Куликов, 71), Эдер (Смолов, 55).
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Краснодар –
Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спайич, Петров, Камболов (Ольссон, 65), Фернандеш, Вильена, Сулейманов, Ари (Уткин, 80), Берг (Игнатьев, 73).
- Предупреждения:
- Жоау Мариу (19), Рамирес (27), Спайич (40), Ари (45), Берг (48), Жемалетдинов (52), Игнатьев (65), Ольссон (70), Куликов (72).