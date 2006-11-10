Видеотрансляция матча «Локомотив» – «Краснодар». 1:1 – Берг забил. Текстовый онлайн тоже есть

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«Локомотив» играет с «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ.

На Sports.ru можно посмотреть матч в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры.

Начало – в 19:00 по московскому времени.

Локомотив – Краснодар 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
10 ноября, 19.00, «стадион Локомотив»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 41 Крыховяк, 1:1 – 45 Берг.
ЛокомотивГильерме, Живоглядов, Серкейра, Хеведес, Игнатьев, Жоау Мариу, Коломейцев, Миранчук, Крыховяк (Миранчук, 46), Жемалетдинов (Куликов, 71), Эдер (Смолов, 55).
КраснодарСафонов, Рамирес, Мартынович, Спайич, Петров, Камболов (Ольссон, 65), Фернандеш, Вильена, Сулейманов, Ари (Уткин, 80), Берг (Игнатьев, 73).
Предупреждения:
Жоау Мариу (19), Рамирес (27), Спайич (40), Ари (45), Берг (48), Жемалетдинов (52), Игнатьев (65), Ольссон (70), Куликов (72).

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