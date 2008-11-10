Гончаренко – судье: «Лицо попроще, когда с вами разговаривают! Вы, #####, принимайте критику»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обратился к судьям в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2, второй тайм).

– Эй, товарищ судья, эй! Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо?

– Да, хорошо, – ответил один из арбитров.

– Вы сейчас научились, ##### (блин), отвечать. Научились, ##### (блин), отвечать. Вы, ##### (блин), принимайте тоже критику, которая вам говорится. Потому что вы, ##### (блин), с такими лицами отвечаете, что прямо ###### (беспредел). У нас один только рефери ФИФА! Один, чтоб вы знали! А команд сколько играет в еврокубках, ##### (блин)? А вы об них ноги ##### (нахрен) вытираете», – сказал Гончаренко.

На матче работает бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым.