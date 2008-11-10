Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Милан», «Кальяри» против «Фиорентины», «Лацио» – «Лечче»

В пятницу матч – «Болонья» (3:1) открыл 12-й тур чемпионата Италии.

В субботу «Интер» выиграл у «Вероны» (2:1), а «Наполи» и «Дженоа» голов не забили. В воскресенье сыграет с «Миланом».

Чемпионат Италии

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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