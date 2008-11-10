Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Милан», «Кальяри» против «Фиорентины», «Лацио» – «Лечче»

В пятницу матч «Сассуоло» – «Болонья» (3:1) открыл 12-й тур чемпионата Италии.
В субботу «Интер» выиграл у «Вероны» (2:1), а «Наполи» и «Дженоа» голов не забили. В воскресенье «Ювентус» сыграет с «Миланом».
Чемпионат Италии
12-й тур
- Дата проведения
- 10 ноября, 14.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 10 ноября, 17.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 10 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 10 ноября, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 10 ноября, 20.00, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 10 ноября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 9 ноября, 17.00, «Марио Ригамонти»
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Брешия –
Йоронен, Сабелли, Чистана, Маньяни, Матею, Бизоли, Тонали, Ромуло, Шпалек (Доннарумма, 60), Айе (Змргал, 83), Балотелли (Мартелла, 46).
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Торино –
Сиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, Айна, Мейте, Ринкон, Лукич (Лаксальт, 67), Ансальди (де Сильвестри, 78), Верди (Беренгер, 62), Белотти.
- Предупреждения:
- Чистана (15), Матею (26), Ансальди (35), Лукич (59), Маньяни (61), Мейте (73), Тонали (86).
- Удаление:
- Матею (41).
- Дата проведения
- 9 ноября, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Лазаро (Д`Амброзио, 85), Весино, Брозович, Барелла, Бираги (Кандрева, 63), Лукаку, Мартинес (Эспозито, 81).
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Верона –
Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Алан Эмперор, Фараони, Амрабат, Пессина, Лазович, Верре (Хендерсон, 63), Сальседо (Стемпиньски, 84), Дзакканьи (Тутино, 50).
- Дата проведения
- 9 ноября, 22.45, «Сан-Паоло»
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Наполи –
Оспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хюсай (Луперто, 84), Кальехон (Льоренте, 60), Фабиан Руис, Зелиньски, Инсинье (Элмаз, 66), Мертенс, Лосано.
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Дженоа –
Раду, Анкерсен, Ромеро, Сапата, Паяч, Кассата (Радованович, 88), Шене, Лерагер, Пандев (Клеонизе, 80), Пинамонти, Агудело (Гильоне, 90).
- Дата проведения
- 8 ноября, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
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Сассуоло –
Консильи, Толян, Марлон, Романья, Кирьякопулос, Локателли (Бурабия, 78), Маньянелли, Джуричич (Траоре, 61), Берарди (Дефрель, 74), Капуто, Бога.
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Болонья –
Скорупски, Мбайе, Ларангейра, Бани, Крейчи, Медель (Джемаили, 61), Поли (Схаутен, 83), Орсолини, Сванберг, Ольсен (Сансоне, 54), Паласио.
- Предупреждения:
- Медель (50), Ларангейра (53), Бани (57), Марлон (58), Джемаили (65), Маньянелли (87), Сванберг (88), Мбайе (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.