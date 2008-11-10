Чемпионат Италии. «Ювентус» принимает «Милан», «Кальяри» против «Фиорентины», «Лацио» – «Лечче»

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В пятницу матч «Сассуоло» – «Болонья» (3:1) открыл 12-й тур чемпионата Италии.

В субботу «Интер» выиграл у «Вероны» (2:1), а «Наполи» и «Дженоа» голов не забили. В воскресенье «Ювентус» сыграет с «Миланом». 

Чемпионат Италии

12-й тур

Кальяри – Фиорентина
Дата проведения
10 ноября, 14.30, «Сарденья»
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Удинезе – СПАЛ
Дата проведения
10 ноября, 17.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Аталанта
Дата проведения
10 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Лечче
Дата проведения
10 ноября, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Рома
Дата проведения
10 ноября, 20.00, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Милан
Дата проведения
10 ноября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Брешия – Торино 0:4 (0:2, 0:2)
Дата проведения
9 ноября, 17.00, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 17, пенальти Белотти, 0:2 – 26, пенальти Белотти, 0:3 – 75 Беренгер, 0:4 – 80 Беренгер.
БрешияЙоронен, Сабелли, Чистана, Маньяни, Матею, Бизоли, Тонали, Ромуло, Шпалек (Доннарумма, 60), Айе (Змргал, 83), Балотелли (Мартелла, 46).
ТориноСиригу, Иццо, Нкулу, Бремер, Айна, Мейте, Ринкон, Лукич (Лаксальт, 67), Ансальди (де Сильвестри, 78), Верди (Беренгер, 62), Белотти.
Предупреждения:
Чистана (15), Матею (26), Ансальди (35), Лукич (59), Маньяни (61), Мейте (73), Тонали (86).
Удаление:
Матею (41).

 

Интер – Верона 2:1 (0:1, 2:0)
Дата проведения
9 ноября, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Голы:
0:1 – 19, пенальти Верре, 1:1 – 65 Весино, 2:1 – 83 Барелла.
ИнтерХанданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Лазаро (Д`Амброзио, 85), Весино, Брозович, Барелла, Бираги (Кандрева, 63), Лукаку, Мартинес (Эспозито, 81).
ВеронаСильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Алан Эмперор, Фараони, Амрабат, Пессина, Лазович, Верре (Хендерсон, 63), Сальседо (Стемпиньски, 84), Дзакканьи (Тутино, 50).
Предупреждения:
Брозович (32), Дзакканьи (35), Мартинес (42), Барелла (84).

 

Наполи – Дженоа 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
9 ноября, 22.45, «Сан-Паоло»
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НаполиОспина, Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хюсай (Луперто, 84), Кальехон (Льоренте, 60), Фабиан Руис, Зелиньски, Инсинье (Элмаз, 66), Мертенс, Лосано.
ДженоаРаду, Анкерсен, Ромеро, Сапата, Паяч, Кассата (Радованович, 88), Шене, Лерагер, Пандев (Клеонизе, 80), Пинамонти, Агудело (Гильоне, 90).
Предупреждения:
Шене (15), Кассата (79), Льоренте (81), Клеонизе (83), Лерагер (85).

 

Сассуоло – Болонья 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
8 ноября, 22.45, «Читта-дель-Триколоре»
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Голы:
1:0 – 34 Капуто, 2:0 – 68 Бога, 2:1 – 70 Орсолини, 3:1 – 75 Капуто.
СассуолоКонсильи, Толян, Марлон, Романья, Кирьякопулос, Локателли (Бурабия, 78), Маньянелли, Джуричич (Траоре, 61), Берарди (Дефрель, 74), Капуто, Бога.
БолоньяСкорупски, Мбайе, Ларангейра, Бани, Крейчи, Медель (Джемаили, 61), Поли (Схаутен, 83), Орсолини, Сванберг, Ольсен (Сансоне, 54), Паласио.
Предупреждения:
Медель (50), Ларангейра (53), Бани (57), Марлон (58), Джемаили (65), Маньянелли (87), Сванберг (88), Мбайе (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица серии А

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