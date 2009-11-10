Сборная России заняла третье место на Кубке «Карьялы»

Стали известны результаты выступления сборных России, Швеции, Чехии и Финляндии на Кубке «Карьялы».

Команда России проиграла Финляндии (3:4), победила Швецию (5:4 Б), уступила Чехии (0:3) и с двумя очками расположилась на третьем месте.

В заключительном матче турнира Швеция уступила Финляндии (1:2) и с одним очком осталась на последнем месте в таблице.

на домашнем этапе Евротура заняла второе место. Победителем стала команда Чехии, набравшая 8 баллов.

Второй этап Евротура пройдет в России с 12 по 15 декабря.

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