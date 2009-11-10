Сборная России заняла третье место на Кубке «Карьялы»

Теги Евротур Сборная России по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею Кубок Карьяла Хоккей

Стали известны результаты выступления сборных России, Швеции, Чехии и Финляндии на Кубке «Карьялы».

Команда России проиграла Финляндии (3:4), победила Швецию (5:4 Б), уступила Чехии (0:3) и с двумя очками расположилась на третьем месте.

В заключительном матче турнира Швеция уступила Финляндии (1:2) и с одним очком осталась на последнем месте в таблице. 

Сборная Финляндии на домашнем этапе Евротура заняла второе место. Победителем стала команда Чехии, набравшая 8 баллов. 

Второй этап Евротура пройдет в России с 12 по 15 декабря.

🤩 Читайте лучший хоккейный инстаграм! Там много Овечкина, Панарина, а еще разные игры и конкурсы 🙌

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья