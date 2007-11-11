«Шахтер» о расистских оскорблениях на матче с «Динамо» Киев: «В цивилизованных странах такое недопустимо»

опубликовал заявление после матча 14-го тура УПЛ c киевским (1:0).

На 77-й минуте арбитр остановил игру из-за расистского поведения болельщиков «Динамо» по отношению к бразильским игрокам соперника. Полузащитники «Шахтера» и Дентиньо эмоционально отреагировали на произошедшее и заплакали, Тайсон показал фанатам киевской команды средний палец, за что был удален.

«ФК «Шахтер» выступает категорически против любых проявлений расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Не может быть никакого оправдания тем, кто наносит оскорбления, основываясь на цвете кожи, религиозных или политических убеждениях.

Такое поведение недопустимо в цивилизованных странах и футбольных чемпионатах. УЕФА применяет самые строгие санкции к тем клубам и ассоциациям, чьи болельщики проявляют расизм на матчах.

ФК «Шахтер» – большая футбольная семья, которой такие унизительные инциденты приносят боль и разочарование. Мы осуждаем подобное поведение зрителей, всегда будем выступать в поддержку и защиту наших игроков. Призываем футбольные органы, клубы остановить расизм на стадионах», – сказано в заявлении.

Хавбек «Шахтера» Тайсон показал средний палец ультрас киевского «Динамо» и был удален