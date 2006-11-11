Фабио Капелло: «Роналду никого не обводил уже три года»

Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло высказался о поведении форварда туринского клуба в матче с «Миланом» (1:0).

«То, что сделал Роналду (португалец был заменен на 55-й минуте и сразу после этого ушел в подтрибунное помещение – Sports.ru), было некрасиво. Нужно оставаться образцом для подражания даже тогда, когда покидаешь поле. Он никого не обводил уже три года, это так. В штрафной он чемпион.

В конце матча я бы поговорил с ним из уважения к его одноклубникам. Ты образец для подражания, ты должен уважать своих одноклубников. Я меняю тебя, потому что хочу выиграть матч», – сказал Капелло в эфире Sky Sport Italia, комментируя решение тренера Маурицио Сарри заменить нападающего по ходу второго тайма.

Роналду заменили во 2-м матче подряд. Он сразу ушел в раздевалку