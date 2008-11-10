Наумов о нарушении «Зенитом» лимита в 2009-м: «Админресурс был включен. В РЖД сказали: пойдешь в суд – можешь писать заявление»

Экс-президент «Ло­ко­мотива» Николай Наумов объяснил, почему клуб не обратился в Спортивный арбитражный суд ( ) в 2009 году после матча с «Зенитом».

– Вам не кажется, что вокруг последнее время много негатива? Это и судейство, и клубы-одноклассники. Болельщики после работы Вилкова в матче с ЦСКА не скрывали, что собирались поддерживать «Лейпциг».



– Ладно болельщики «Спартака», ЦСКА или , но «Зенит» отдаляется от питерского болельщика, становится чужаком! Нельзя играть без своих воспитанников! Пусть «Зенит» и будет становиться чемпионом, но этот путь сомнительный.

В Премьер-лиге всего одна команда из Петербурга и Ленинградской области. Это же уму непостижимо! Я надеюсь, что со временем «Ленинградец» выйдет на определенный уровень и составит конкуренцию.

– Не разделяете точку зрения общественности, что арбитры часто ошибаются в пользу сине-бело-голубых?

– Говорить можно все что угодно, нужны доказательства. Намеки и подозрения всегда будут. Мы в курсе, кто нашим футболом управляет – господин Дюков. Авторитет больших клубов во все времена и во всех чемпионатах давил на судей.

Вольно или невольно арбитры могут судить «Зенит» чуть помягче, лояльнее. Конечно, болельщиков других команд такая ситуация раздражает.

Надеюсь, когда мы повсеместно запустим ВАР, градус кипения немного уменьшится. Однако я не склонен искать здесь какой-то заговор, обвинять админресурс.

– Я вам напомню ситуацию десятилетней давности. В матче «Локомотив» – «Зенит» нарушил правило лимита на легионеров, но Питеру не засчитали поражение. Вы же были в тот период президентом «Локомотива». Неужели и тут не обошлось без админресура?

– Здесь не обошлось. Я вам прямо скажу, что он был включен. Звонили руководители разных рангов, меня так «прихватили».

Хотя документы в Спортивный арбитражный суд были готовы, и мы бы выиграли этот процесс, а «Зениту» засчитали бы поражение.

– Кто же заставил вас пойти на попятную?

– В руководстве РЖД откровенно сказали, если пойдешь в суд, то можешь писать заявление. Тогда же не было ни единого основания не засчитать «Зениту» техническое поражение.

За год до этого по такому же регламенту в женском футболе произошла похожая ситуация, и команде, выпустившей лишнего легионера, засчитали поражение 0:3.

Мой юрист в Лозанне показал документы, и нам дали стопроцентную гарантию, что правда будет на нашей стороне. Это стоило «Локомотиву» третьего места и попадания в квалификацию Лиги чемпионов. Такое было, что тут скрывать, – сказал Наумов.