Сарри о Роналду: «Проблемы с коленом у него на протяжении месяца. Повреждены коллатеральные связки»

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Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, почему заменил форварда Криштиану Роналду в последних двух матчах.

«Небольшие проблемы с коленом он испытывает на протяжении месяца. В результате ушиба, полученного на тренировке, у него повреждены коллатеральные связки.

Когда он тренируется интенсивно или играет в матче, у него нарушается баланс, происходит гиперкомпенсация, из-за чего страдают икроножная мышца и бедро. Все это влияет на его игру, и сейчас он не в лучшей форме», – сказал Сарри.

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