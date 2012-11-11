Сарри о Роналду: «Проблемы с коленом у него на протяжении месяца. Повреждены коллатеральные связки»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал, почему заменил форварда в последних двух матчах.

«Небольшие проблемы с коленом он испытывает на протяжении месяца. В результате ушиба, полученного на тренировке, у него повреждены коллатеральные связки.

Когда он тренируется интенсивно или играет в матче, у него нарушается баланс, происходит гиперкомпенсация, из-за чего страдают икроножная мышца и бедро. Все это влияет на его игру, и сейчас он не в лучшей форме», – сказал Сарри.

Роналду уехал со стадиона до завершения матча с «Миланом

Сарри о замене Роналду: «Если бы он не был расстроен, то меня это беспокоило бы куда больше»