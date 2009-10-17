Черчесов о Дзюбе и «Интере»: «Хочу, чтобы у Артема была какая-то определенность, он капитан сборной»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к нападающему Артему Дзюбе.

– Появилась информация, что Дзюбой интересуется . Нужно ли уезжать?

– Дзюба практически такого же возраста, что и я. Если бы ему было 18 лет, тогда я бы ему советовал. А сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной.

– С точки зрения сборной это будет полезно?

– Все полезно, если он уверен в своем выборе. Нужно, чтобы такие вопросы решились в спокойной обстановке и оперативнее. Я переживаю, что это игроки сборной, чтобы они не отвлекались. Хотелось бы, чтобы у Дзюбы была какая-то определенность, он капитан сборной и игрок основы «Зенита».

Хотелось бы, чтобы Дзюба и «Зенит» спокойно сели и все решили в одну или другую сторону, чтобы наш капитан был спокоен и готовился к Евро, – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».