Щербакова планирует исполнить 2 четверных лутца в произвольной программе на этапе Гран-при Skate America

Чемпионка России-2019 Анна Щербакова планирует исполнить два четверных лутца в произвольной программе на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе.

Первый четверной лутц заявлен в каскаде с тройным тулупом, второй – сольно. Также в планируемом контенте Щербаковой значатся два двойных акселя, каскады тройной лутц – тройной риттбергер и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также одиночный тройной лутц.

Этап Гран-при Skate America стартует 18 октября. Девушки выйдут на лед с короткими программами 19 октября в 7.00 по московскому времени.

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию