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Щербакова планирует исполнить 2 четверных лутца в произвольной программе на этапе Гран-при Skate America

Теги сборная России Гран-при Skate America женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Чемпионка России-2019 Анна Щербакова планирует исполнить два четверных лутца в произвольной программе на этапе Гран-при Skate America в Лас-Вегасе. 

Первый четверной лутц заявлен в каскаде с тройным тулупом, второй – сольно. Также в планируемом контенте Щербаковой значатся два двойных акселя, каскады тройной лутц – тройной риттбергер и тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также одиночный тройной лутц. 

Этап Гран-при Skate America стартует 18 октября. Девушки выйдут на лед с короткими программами 19 октября в 7.00 по московскому времени. 

Расписание трансляций Гран-при Skate America-2019 по фигурному катанию

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