Конор готов бесплатно подраться с Эдгаром в декабре: «Отдайте мой гонорар спасателям»

Бывший чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор пообщался через соцсети с , который празднует день рождения.

«Поздравляю с днем рождения, Фрэнки. Увидимся в декабре», – написал Конор.

«Спасибо, приятель. Я уже согласился, дело за тобой и Уайтом», – ответил Эдгар.

«Уайт, сделай бой! Отдай мой гонорар на благотворительность. Спасателям. Один за всех!» – заключил ирландец.

14 декабря в Лас-Вегасе на турнире UFC 245 состоится три титульных боя: Усман – Ковингтон, Холлоуэй Волкановски и Нуньес – Де Рандами.

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